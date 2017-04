23-04-2017 16:02

Jardim José de Lemos será inaugurado no dia 25 de abril

Na Guarda, as comemorações do 25 de abril serão marcadas pela inauguração da requalificação do Jardim José de Lemos (12 horas), seguindo-se a inauguração das obras de requalificação de espaços públicos na Avenida da Igreja, Rua da Corredoura, Rua do Povo e Rua das Camélias. O dia termina com o concerto da fadista Ana Moura, no TMG.