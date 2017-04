22-04-2017 18:18

António Raminhos apresenta "As Marias" em Seia

Hoje, a partir das 21h30, o humorista António Raminhos apresenta o espetáculo “As Marias” no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia. Mais do que um monólogo ou até mesmo stand up, António Raminhos promete pura terapia, transportando o público numa viagem pelos dramas e peripécias que todos passamos na infância, adolescência, casamento e paternidade. O espetáculo de comédia destina-se a maiores de 12 anos de idade e é organizado pela Evartz, contando com o apoio do Município de Seia. Os bilhetes estão à venda na Casa Municipal da Cultura e bar Senalonga, pelo preço único de 12 euros.