22-04-2017 18:00

Conselho Geral da UBI aprova calendário para a eleição do reitor

O Conselho Geral da Universidade da Beira Interior (CG-UBI) aprovou, esta sexta-feira, o Regulamento para a Eleição do Reitor da UBI para os próximos quatro anos. De acordo com o calendário decidido pelo órgão máximo da UBI, a eleição vai decorrer numa data entre os dias 30 de junho e 7 de julho. O prazo para a apresentação de candidaturas começa a 2 de maio e termina a 9 de junho. A admissão dos candidatos pelo CG-UBI, a quem compete verificar o cumprimento das condições de elegibilidade dos requisitos de candidatura, é anunciada a 19 de junho. São elegíveis para o cargo do Reitor da Universidade da Beira Interior os professores e investigadores doutorados da Universidade ou de outras instituições, nacionais ou estrangeiras, de ensino universitário ou de investigação, em exercício efetivo de funções. As personalidades aceites participarão em audições públicas marcadas para os dias 29 e 30 de junho. O Reitor será depois eleito pelos elementos do Conselho Geral, por maioria absoluta e voto secreto, entre os candidatos que preencham os critérios definidos pelo concurso. Deve ser uma individualidade de reconhecido mérito e experiência profissional relevante, promotora de valores humanísticos e científicos num ambiente de colegialidade e inclusão. Deve ainda ser dotado de uma visão estratégica adequada à prossecução de uma política de valorização da UBI num panorama internacional, nacional e regional.