22-04-2017 17:19

25 de abril celebrado em Pinhel e Celorico da Beira

O Município de Pinhel associa-se uma vez mais às comemorações de abril, celebrando a conquista da Liberdade e da Democracia com atividades que incluem um concerto protagonizado por artistas pinhelenses, uma Sessão Solene dedicada à Revolução dos Cravos e, para finalizar, um Torneio de Futebol. As comemorações do Dia da Liberdade começam na véspera, dia 24 de abril, com a realização de um concerto protagonizado por artistas pinhelenses que, no palco do Cineteatro São Luís, vão interpretar as mais icónicas músicas do Festival da Canção. “Músicas da Nossa Vida” é como se intitula este espetáculo com início às 21h30. Já no dia 25, as comemorações oficiais do Dia da Liberdade têm início às 10 horas, frente aos Paços do Concelho de Pinhel, com o Hastear das Bandeiras, seguido de uma Sessão Solene que pretende evocar e homenagear a Revolução. À tarde, a partir das 16 horas, as celebrações prosseguem com a realização de um torneio de futebol de 11, na categoria de veteranos, com os jogos a terem lugar no Estádio Municipal Carreira do Tiro – Pinhel. Participam nesta competição a União Desportiva Os Pinhelenses, o Grupo Desportivo de Trancoso e o Estrela de Almeida. Também em Celorico da Beira este dia será comemorado com a abertura da exposição "Alves Redol - Horizonte revelado", que se debruça sobre a vida e obra deste escritor neo realista, e a importância deste movimento literário na luta contra a ditadura e o estado novo. Pelas 15h30 será exibido o filme "Nascido em Angola", do realizador Rui Goulart, que contará com a presença do realizador e de alguns atores. A celebração termina pelas 21h30 com um espetáculo de música portuguesa "Recordar Abril", pelo grupo "Feiticeiros de Horus".