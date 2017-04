22-04-2017 17:07

Inauguração da instalação vídeo “Portefólio | 3 Momentos”

Dá-se hoje, pelas 19h30, no Espaço Pontes, sito na Rua João Franco – 33, no Fundão, a inauguração da instalação vídeo “Portefólio | 3 Momentos”, de Nuno Manuel Pereira. Esta instalação, promovida pelo Município do Fundão e a Associação Luzlinar, estará patente até dia 15 de maio e poderá ser visitada de segunda-feira a domingo, das 20 às 24 horas.