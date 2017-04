22-04-2017 16:44

Ciclo dedicado a Mário Cesariny termina no próximo sábado

Ao longo da próxima semana a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) promove iniciativas ligadas ao livro e à leitura, ainda no âmbito do ciclo dedicado a Mário Cesariny. No dia 27, às 18 horas, será exibido o documentário Cruzeiro Seixas - As cartas do rei Artur, realizado por Cláudia Rita Oliveira. No dia seguinte, às 21h30, Norberto Rodrigues apresenta "Arquivo Morto", o último livro de Américo Rodrigues. Dia 29, às 18 horas, será lançado o livro Laços de Alma, da autoria de Ângela Amaral. Ainda no dia 29, pelas 21h30, a peça "O meu país é um Insuflável", por Fértil Cultural, encerra o ciclo dedicado a Cesariny. Concebido a partir da poesia de Mário Cesariny, este espetáculo que mistura o teatro, a dança, a manipulação de objetos e a música num momento único e que põe em causa a regularidade das coisas, assim como Mário Cesariny fazia no seu quotidiano.