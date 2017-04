22-04-2017 14:54

Joaquim Cruz expõe no Teatro Municipal da Covilhã

O Teatro Municipal da Covilhã tem patente a exposição de pintura “Cor, Luz e Atmosfera”, de Joaquim Cruz. A mostra é composta por 20 aguarelas inspiradas na cidade do Porto. Natural de Matosinhos, o artista plástico desde cedo manifestou as suas tendências artísticas como desenhador e pintor, atividades às quais tem dedicado a sua vida. Tem participado em exposições individuais e coletivas no país e estrangeiro. A exposição está patente até 20 de maio e tem entrada gratuita.