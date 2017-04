22-04-2017 14:13

Revolução dos Cravos assinalada em Seia

A revolução dos cravos é uma mais vez assinalada pela Câmara e Assembleia Municipal de Seia com um espetáculo musical, na noite de 24 de abril, e uma sessão extraordinária da Assembleia, no dia 25 de abril. O Concerto de Abril “da comunidade para a comunidade” decorre às 21h30, no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, e este ano assinala os 30 anos da morte de Zeca Afonso. O tributo a este ícone da música portuguesa é protagonizado por pessoas e grupos da comunidade que de alguma forma têm ligação à música, nomeadamente a Academia Sénior, Beatriz Cruz, Bel Canto, Bruno Amaral, Cantus Firmus, Célia Oliveira, Grupo da Escola Profissional da Serra da Estrela, Joana Margarida, Laura Cardoso, Orfeão Estrela da Serra (São Romão), Orquestra Juvenil, Tó Zé Brito, Filipa Alves e António Santos. Durante o concerto, que tem entrada gratuita, será ainda apresentado, em vídeo, o livro “Amor e Guerra: de Coimbra a Nambuangogo”, da autoria de José Ferreira Abrantes. No dia 25 de abril, pelas 10 horas, realiza-se no auditório da Casa Municipal da Cultura de Seia a habitual sessão solene da Assembleia. Evocativa do 43º aniversário da revolução portuguesa, a sessão tem início com um momento musical, a que se seguirão as intervenções dos Grupos Municipais e do presidente da Assembleia, a declamação de poemas da autoria dos alunos do 4º B do Centro Escolar de Seia, encerrando com o canto do Hino Nacional. Ainda, associado às comemorações do 25 abril, as galerias da Casa Municipal da Cultura têm patente, até ao final do mês, uma exposição de fotografia de Alfredo Cunha. Intitulada “25 de Abril – A liberdade passou por aqui”