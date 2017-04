22-04-2017 13:38

Vila Franca das Naves acolhe final da Taça de juniores

O Sp. Mêda e a ADRC Aguiar da Beira disputam hoje, em Vila Franca das Naves (Trancoso), a final da Taça de juniores “A” da Associação de Futebol da Guarda (AFG). O jogo tem início pelas 16 horas no Estádio do Picoto. Já a final da Taça Distrital, entre o Sp. Sabugal e o Figueirense, e a gala de entrega dos prémios da AFG na época 2016/2017 vão decorrer em Vila Nova de Tazem (Gouveia) a 13 de maio. A partida está agendada para as 19 horas no Campo D. Aurélia Moura, realizando-se posteriormente a cerimónia.