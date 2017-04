21-04-2017 19:07

Escolas mostram atividades rítmicas expressivas esta noite no TMG

O grande auditório do TMG, na Guarda, recebe esta noite (21 horas) a quinta edição do Encontro de Atividades Rítmicas Expressivas do Desporto Escolar da Guarda.

Participam equipas das escolas Secundária Afonso de Albuquerque (Guarda) e EB 2,3 de Tourais- Paranhos (Seia), bem como dos Agrupamentos de Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda e Trancoso.

Do distrito de Viseu vêm representantes dos Agrupamentos de Escolas de São Pedro do Sul e de Vouzela/Campia.

Neste espetáculo serão apresentados os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano letivo nesta modalidade de grande sentido estético e criativo.

O encontro é promovido pela Direção de Serviços da Região Centro da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com coordenação local do Desporto Escolar da Guarda e apoio da autarquia. A entrada é livre mediante o levantamento prévio do bilhete.