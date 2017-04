21-04-2017 18:28

Câmara da Guarda reduziu passivo em 2016

O passivo da Câmara da Guarda continuou a baixar em 2016 e era de cerca de 43 milhões de euros no final do ano transato, de acordo com a prestação de contas do município.

O relatório foi hoje aprovado por maioria, com os votos contra dos dois vereadores do PS, na reunião do executivo. O documento revela que todos os indicadores de gestão da autarquia melhoraram significativamente nos últimos três anos, com destaque para o prazo médio de pagamento, que era de 197 dias em 2013 e está atualmente nos 7 dias.

Em setembro de 2013, a atual maioria liderada por Álvaro Amaro divulgou os resultados de uma auditoria em que o total da dívida, provisões, acréscimos de custos e compromissos por pagar era de pouco mais de 91 milhões de euros.

«É um momento histórico na gestão financeira da Câmara da Guarda, não sei se se voltará a repetir», afirmou Álvaro Amaro. Por sua vez, o vereador do PS Joaquim Carreira considerou que este desempenho deve-se ao aumento da receita com impostos, nomeadamente do IMI.

«Esta gestão é feita à custa da subida dos impostos municipais que este executivo aumentou desde que tomou posse», disse o eleito da oposição.

