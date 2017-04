21-04-2017 16:37

Fernando Paulouro é o vencedor do Prémio Eduardo Lourenço 2017

O jornalista, escritor e dramaturgo Fernando Paulouro Neves é o vencedor da 13.ª edição do Prémio Eduardo Lourenço, no valor de 7.500 euros. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, no final da reunião quinzenal do executivo. O júri foi constituído pelo autarca guardense, por reitores das universidades de Coimbra e Salamanca, por membros das comissões executiva e científica do CEI e por quatro personalidades convidadas: a cantora brasileira Adriana Calcanhoto, Walter Rossa, Pedro Serra e José Luis Fuentecilla Lastra. Instituído em 2004 pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI), com sede na Guarda, o prémio destina-se a galardoar personalidades ou instituições com “intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas”.