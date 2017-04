21-04-2017 16:00

Terceira etapa da Volta com percurso montanhoso entre Figueira de Castelo Rodrigo e Bragança

A terceira etapa da 79.ª Volta a Portugal em bicicleta vai ligar Figueira de Castelo Rodrigo a Bragança, num percurso “extremamente sinuoso”, de 170 quilómetros, anunciou hoje a organização. «O calor e a travessia da Serra de Bornes serão os principais obstáculos desta etapa. As primeiras dificuldades registar-se-ão logo no primeiro terço do percurso, com a passagem em Vila Nova de Foz Côa e Torre de Moncorvo, onde estarão instalados dois prémios de montanha de terceira categoria», analisou o diretor da Volta, citado em comunicado. No historial de inícios e chegadas da Volta a Portugal, Figueira de Castelo Rodrigo, que no ano passado regressou ao percurso da prova rainha do calendário velocipédico nacional, conta já com nove participações, seis das quais como ponto de partida. A 79.ª Volta a Portugal em bicicleta vai percorrer as estradas nacionais, entre 4 e 15 de agosto, com o português Rui Vinhas (W52-FC Porto) como campeão em título.