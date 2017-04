21-04-2017 15:23

Câmara da Covilhã assina protocolos com coletividades e juntas de freguesia

O Município da Covilhã procede hoje à Assinatura de Protocolos com Associações e Coletividades do Concelho e com Juntas de Freguesia.

As cerimónias terão lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho e enquadram-se nas comemorações do 43º Aniversário do 25 de Abril.