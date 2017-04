21-04-2017 12:51

Contrato celebrado para iniciar obras de recuperação na Igreja do Colmeal

Após mais de 50 anos de abandono, a Igreja do Colmeal, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, receberá em breve as obras de recuperação, ao abrigo do contrato hoje celebrado e homologado pelo Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel.