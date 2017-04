21-04-2017 12:37

Conferência sobre doença mental e adições em Seia

O Projeto Alavanca, da Associação de Beneficência do Sabugueiro, organiza hoje (14 horas), no auditório da Casa da Cultura, em Seia, uma conferência sobre doença mental e adições.

As oradoras são Maria da Conceição Pascoal (Unidade de Patologia Dual) e Olga França (Unidade de Cuidados Difíceis do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra). A conferência tem entrada livre.