21-04-2017 12:04

Preços dos combustíveis poderão descer na próxima semana

Os preços dos combustíveis registaram subidas consecutivas nas últimas semanas, mas na próxima poderão baixar. Segundo informação avançada pelo ECO, o preço da gasolina poderá descer entre 1,5 e dois cêntimos. Já no que respeita ao diesel, o combustível mais utilizado no mercado nacional, os cálculos do ECO apontam para uma redução que deverá ficar-se pelos 1,5 cêntimos, descendo para um preço médio de 1,245 euros. Estas descidas resultam da queda das cotações internacionais de ambos os produtos. No caso da gasolina registou-se uma descida de 3,7 por cento, enquanto no caso do gasóleo o preço médio semanal registou uma redução de 3,4 por cento. A principal explicação para a descida é, contudo, a queda acentuada dos preços do petróleo nos mercados internacionais. Apesar de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estar a sinalizar que o corte na produção poderá ser estendido, os inventários da matéria-prima continuam elevados, o que coloca pressão nas cotações.