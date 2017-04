21-04-2017 11:41

Peddy Book hoje na Covilhã

Integrado no Dia Mundial do Livro e nas comemorações de Abril, a Biblioteca da Universidade da Beira Interior, em parceria com a Biblioteca Municipal da Covilhã, realizam hoje o primeiro Peddy Book, no parque da Goldra.

Esta iniciativa surgiu a partir do Book-go, que passa por distribuir livros ao longo do dia de hoje, em alguns pontos do Parque da Goldra. “O Grande Gatsby” (Scott Fitzgerald”, “O outro Pé de Sereia” (Mia couto), “Noites brancas” (Fiodor Dostoievsky), “Os crimes da rua Morgue” (Edgar Allan Poe), “Voo nocturno” (Antoine de Saint-Exupéry), são alguns dos títulos que se podem encontrar.