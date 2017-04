20-04-2017 18:02

GNR deteve suspeito de furto de gasóleo na Mêda

A GNR deteve um homem na localidade de Relva (Mêda) por furto de combustível em máquinas industriais numa propriedade privada.

De acordo com o Comando Territorial da Guarda, a detenção ocorreu na passada terça-feira, quando uma patrulha encontrou naquele local uma carrinha com 13 jerricans cheios de combustível.

Os militares deparam-se ainda com os depósitos de combustíveis das máquinas abertos e indícios que teriam sido alvo de furto. «A patrulha iniciou uma batida nas imediações do local, detendo o autor dos furtos que confessou que a viatura utilizada era propriedade do seu filho», refere a GNR em comunicado.

Na ação, a patrulha recuperou os 13 jerricans com 300 litros de gasóleo, mas também 90 litros de óleo, 60 porta enxertos de vinha, 971 euros de material furtado e várias ferramentas utilizadas nos furtos.

O arguido foi presente ao tribunal da Mêda, tendo saído em liberdade mas sujeito a termo de identidade e residência.