20-04-2017 17:00

Câmara Municipal de Belmonte abre Rede Primária

A Câmara Municipal de Belmonte, no âmbito de uma candidatura ao PRODER, está a realizar a abertura da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC). A RPFGC funciona como um elemento estruturante da paisagem rural, planeado e desenhado a uma escala distrital, a fim de desempenhar um conjunto de funções assentes na defesa de pessoas e bens e do espaço florestal. Diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo; redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial; isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios são as principais funções da Rede Primária. Neste momento, iniciou-se uma RPFGC na freguesia de Maçainhas, seguindo-se Colmeal da Torre e Inguias. O acompanhamento é feito através do Gabinete Técnico Florestal do Município.