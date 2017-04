20-04-2017 16:44

José Fanha nas escolas de Gouveia

O Município de Gouveia promove amanhã a visita do escritor José Fanha às escolas do 2º ciclo do concelho de Gouveia. “À Conversa com…José Fanha” é uma iniciativa da Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira que promove também a apresentação do livro “Francisco”, com desenhos de João Abel Manta em Gouveia.