20-04-2017 16:03

Novo Conselho de Administração da ULS Guarda nomeado

Já é oficial. O Governo procedeu hoje à nomeação do conselho de administração da Unidade Local de Saúde da Guarda.

Os novos elementos são Isabel Coelho (presidente) e as vogais executivas Fátima Lima (diretora clínica de cuidados primários), Fátima Cabral (diretora clínica de cuidados hospitalares, Sandra Gil (administradora) e Nélia Faria (enfermeira diretora).

«Todas as nomeações receberam parecer favorável da CRESAP», adianta o comunicado oficial do Conselho de Ministros.