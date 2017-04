19-04-2017 16:33

Incêndio ativo em Videmonte

Deflagrou um incêndio na localidade de Videmonte, tendo sido dado o alerta pelas 15h12. De acordo com informação disponibilizada no site da Proteção Civil, às 16h32, o incêndio ainda está ativo e no local encontram-se 41 operacionais, nove meios terrestres e dois meios aéreos.