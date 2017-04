19-04-2017 16:08

Quatro detidos pela PSP da Guarda

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública da Guarda anunciou hoje que elementos da Esquadra de Investigação Criminal, no cumprimento de três buscas domiciliárias, procederam à detenção de quatro homens, com idades compreendidas entre os 27 e 67 anos. No decorrer da operação policial foram apreendidos 60 cartuchos carregados com bala, com chumbos de caça e zagalotes; duas espingardas de calibre 12 GA; uma pistola de calibre 7.65 mm; uma pistola de calibre 6.35 mm; seis munições de calibre 7.65 mm; seis munições de calibre 6.35 mm; um aerossol de defesa e um cinturão com cartuchos carregados com chumbos de caça. Os detidos serão presentes a interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.