19-04-2017 10:35

Câmara de Figueira assina protocolo de colaboração com o NERGA

A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo celebrou um protocolo de colaboração com o NERGA - Associação Empresarial da Região da Guarda, para reforçar a competitividade das empresas do concelho e potenciar o seu desenvolvimento. Ao abrigo do protocolo, os munícipes poderão usufruir do apoio do NERGA em variados domínios, com destaque para os sistemas de incentivos, o empreendedorismo, a internacionalização e formação profissional. No âmbito desta parceria, a Associação Empresarial da Região da Guarda irá disponibilizar um técnico que, duas vezes por mês, estará presencialmente no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, com vista a prestar os esclarecimentos e a cooperação de que os empresários e outros interessados necessitem.