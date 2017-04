18-04-2017 19:04

Aluna da Escola Profissional de Trancoso inicia estágio na SIC

A Escola Profissional de Trancoso (EPT) celebrou um protocolo com o grupo Impresa, que prevê a abertura de uma a duas vagas por ano letivo para alunos do curso de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade da EPT.

A aluna Mariline Lemos, natural do concelho de Sernancelhe, iniciou esta segunda-feira a sua formação em contexto de trabalho nos estúdios da SIC, em Carnaxide. O estágio terá a duração de três meses e pretende proporcionar à aluna uma experiência de contacto com a realidade de funcionamento de um órgão de comunicação social.