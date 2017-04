18-04-2017 17:40

Adolfo Mesquita Nunes dá aula aberta na UBI

Adolfo Mesquita Nunes, antigo Secretário de Estado do Turismo e candidato do CDS-PP à Câmara da Covilhã, ministra amanhã, pelas 10 horas, a Aula Aberta “Novos Desafios para o Sector do Turismo”. A decorrer no anfiteatro 7.21 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UBI, a aula aberta insere-se no âmbito das unidades curriculares “Projeto Empresarial” do 1.º Ciclo/Licenciatura em Gestão e “Plano de Negócios” do 2.º Ciclo/Mestrado em Empreendedorismo e Criação de Empresas.