18-04-2017 17:15

Café Literário com escritores covilhanenses

Está marcada para esta noite (21h30) mais uma edição do Café Literário, promovida mensalmente pela Câmara Municipal da Covilhã e que este mês será dedicada a quatro escritores covilhanenses. A iniciativa decorre no Gimnásio Clube da Covilhã e conta com a presença dos escritores António José Silva, José Macedo, Rogélia Proença e Teresa Duarte Reis.