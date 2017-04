18-04-2017 16:06

UBI recebe Electoral Meeting of EUROAVIA Congress

O Electoral Meeting of EUROAVIA Congress (EMEAC) decorre na Universidade da Beira Interior, entre hoje e domingo. O evento tem organização do AEROUBI – Núcleo de Estudantes de Aeronáutica e as sessões estão marcadas para o Anfiteatro 8.1, da Faculdade de Engenharia.