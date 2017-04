17-04-2017 12:34

Festival do Vinho do Douro Superior em Foz Côa

Vila Nova de Foz Côa recebe, entre 19 e 21 de maio, o Festival do Vinho do Douro Superior. O palco principal, no que toca aos vinhos, sabores e à música, vai estar montado no EXPOCÔA - Centro de Exposições de Vila Nova de Foz Côa, mas a animação estende-se à cidade. O programa oficial do evento contempla o habitual “Concurso de Vinhos do Douro Superior” e o anúncio dos respetivos resultados, assim como um Colóquio, subordinado ao tema “Um Rio de Patrimónios, da Foz à Nascente”. A coordenação é de João Paulo Martins, crítico de vinhos do Expresso e da VINHO - Grandes Escolhas, e está já garantida a presença do jornalista Francisco José Viegas, do professor Bianchi de Aguiar e do enólogo João Nicolau de Almeida. Ao vinho juntam-se os sabores, que estarão presentes nos stands e espaços de restauração do evento, a representar iguarias de Vila Nova de Foz Côa, mas também dos concelhos circundantes como Carrazeda de Ansiães, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Mêda, São João da Pesqueira, Torre de Moncorvo e Vila Flor. A animação musical está garantida, em especial na noite de sábado com um concerto de Tony Carreira, cuja entrada é gratuita.