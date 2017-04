15-04-2017 18:33

Sp. Covilhã perde nas Aves

Na 36ª jornada da IIª Liga, o Sp. Covilhã perdeu hoje 2-1 no terreno do Desportivo das Aves, segundo classificado.

Os serranos abriram o ativo aos 16', por Erivelto, mas os locais empataram aos 50' através da conversão de um penálti, cobrado por Guedes, muito contestado pelos covilhanenses.

O Aves garantiu os três pontos aos 81' com um golo de Erickson.