14-04-2017 20:30

Via Sacra recriada esta noite em Pinhel

Pinhel é hoje (21h30) palco da encenação da Paixão e Morte de Jesus.

Com esta recriação o município pretende levar os participantes a lembrar e a meditar sobre os passos de Jesus Cristo a caminho da sua Morte e Ressurreição.

A encenação percorrerá algumas ruas e espaços emblemáticos da cidade de Pinhel, apoiada por som e iluminação, alguns músicos e artistas do concelho, contando também com um grande número de atores amadores e a participação de várias instituições da comunidade pinhelense.

A iniciativa resulta de uma parceria que a Paróquia e o município de Pinhel, afirmando-se já como um marco na comunidade.