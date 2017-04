13-04-2017 18:22

Guitardeão no café-concerto do TMG

O projeto Guitardeão atua esta noite (22 horas) no café-concerto do TMG, onde apresentará o seu álbum de estreia, “Reino de Apolo”.

Oriundos de Celorico da Beira, os Guitardeão produzem música com influências de vários estilos musicais, desde o jazz, à música clássica, bossa nova, fado, numa fusão de estilos que resulta na originalidade do grupo. O quarteto é formado por Alexandre Loio (guitarra), Gabriel Gomes (acordeão), Pedro Silva (guitarra) e João Nascimento (baixo). O concerto tem entrada gratuita.