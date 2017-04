13-04-2017 16:50

Festival Rock in Raia recebe The Mahones e Ryker''s

Os grupos The Mahones e Ryker's integram o cartaz da terceira edição do festival Rock in Raia, a realizar na vila do Soito (Sabugal) a 15 de julho, anunciou hoje a organização. Pela terceira edição do evento vão passar nomes conhecidos mundialmente como os grupos The Mahones e os Ryker's, mas também "nomes fortes de Portugal, como os Bizarra Locomotiva, os Grankapo ou a Patrulha do Purgatório”. «Da Galiza estão confirmados os True Mountains e de Zamora os Baxtards», acrescenta a fonte. Pelo palco das duas edições anteriores do festival passaram nomes do panorama musical como 999, The Lurkers, Mata-Ratos, The Parkinsons, Capitão Fantasma, Budda Power Blues, Vitor Bacalhau, Switchtense, the Dixie Boys, entre outros. Os promotores referem que pretendem "manter o rock acessível a todos", por isso o preço do bilhete de acesso ao evento musical, de compra antecipada, vai ser de nove euros. Este evento é organizado pela Câmara Municipal do Sabugal e pela Associação Cultural e Desportiva do Soito, em parceria com a Hell Xis Agency.