13-04-2017 14:45

Inauguração de equipamentos inclusivos no Fundão

A Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, inaugurará, no dia 19 de abril, a Sala Sentires, na Incubadora “A Praça”, e o Parque Lúdico Adaptado: Todos a Brincar, no Parque Verde, no Fundão. Estas inaugurações estão integradas na iniciativa “Juntos por Pessoas Especiais”, organizada pelo Núcleo Pais-em-Rede do Fundão, com o apoio do Município do Fundão.