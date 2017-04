13-04-2017 14:14

Irene Gomes e Manuel Facal no Museu da Guarda

O Museu da Guarda tem patente a partir de hoje duas novas exposições de pintura. A primeira inicia um ciclo comemorativo dos 30 anos de carreira de Irene Gomes, uma importante artista do “movimento cromático”. Esta mostra ocupa três espaços do museu. A artista é natural da Batalha e discípula de Nadir Afonso, contando com uma vasta experiência nas artes plásticas, designadamente na pintura e desenho, tendo uma obra maturada e consolidada. Está representada em coleções particulares e museus, no país e estrangeiro, tendo ganho oito prémios. A segunda exposição, intitulada “Obra Gráfica”, de Manuel Facal, pode ser vista no Paço da Cultura. Esta mostra do trabalho do pintor e gravador galego é proveniente do Museo do Gravado, na Coruña, com quem o Museu da Guarda celebrou recentemente um convénio de cooperação. A sessão de inauguração, pelas 18 horas, contará com um momento musical pelo Conservatório de Música do Colégio de S. José da Guarda.