13-04-2017 12:37

Passeio TT na Freineda

A ADSC Freinedense, no concelho de Almeida, promove no sábado o seu Iº Passeio TT, no âmbito do 30º aniversário da associação.

Com esta atividade, a coletividade pretende contribuir para a promoção e valorização da freguesia e do concelho, dos desportos na natureza e das actividades turísticas.

O passeio tem o apoio do IPDJ, Junta de Freguesia de Freineda, do município de Almeida e de entidades privadas.