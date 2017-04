12-04-2017 17:36

UBI candidata-se a projeto da UEFA

Com o objectivo de apoiar o desenvolvimento de investigação científica que seja relevante e que contribua de forma significativa para a melhoria do futebol, a Universidade da Beira Interior (UBI) candidatou-se ao “Research Grant Programme 2017”, promovido pela UEFA junto das instituições de ensino superior de cada país membro. O projecto apresentado tem como tema: “FOOTEDUCA: Profiling the career of Portuguese Football Players to implement na educational support program – A two-step project”. Os resultados serão conhecidos em junho após reunião do painel de avaliação da UEFA.