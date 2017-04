12-04-2017 16:36

Obras do Jardim das Artes já arrancaram

No passado dia 3 foi assinado o auto de consignação da obra do futuro Jardim das Artes, na Covilhã, dando-se início às obras que têm um período previsto de 150 dias.

Trata-se de um projecto orçamentado em cerca de um 1 milhão de euros, co-financiado em 60% pela DGAL. A intervenção contempla a construção de infra-estruturas, um percurso pedonal de 840 metros envolvido por uma vasta zona verde com um jardim de esculturas.

O Jardim das Artes começou a ser implantado na zona de expansão da cidade, contígua à Rua Centro das Artes, num espaço com 18.000 m2 que se distribui por três plataformas separadas por taludes. Três peças de metal em espiral serão usadas para unificar visualmente as três plataformas, formando um único elemento quando observados do ponto de entrada do Jardim.

O projeto prevê ainda a construção do maior parque infantil do concelho, bem como um quiosque com esplanada, centro de atividades físicas para adultos, Skate Park, espelho de água e uma área com 400 lugares sentados para atividades culturais.

Para o Presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, «esta obra que agora teve início era há muito ansiada pela cidade e vai requalificar uma zona nobre habitacional, acrescentando-lhe uma zona verde interativa». O autarca salienta ainda o caráter «lúdico e cultural que o novo espaço vai oferecer à Covilhã».