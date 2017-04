12-04-2017 15:08

Fundão integra rede Eurodesk

O Município do Fundão tornou-se o único concelho do distrito de Castelo Branco a ter um ponto oficial de informação europeia na rede Eurodesk – Portugal, a funcionar no espaço da Loja Europa Jovem, na Antiga Praça Municipal do Fundão. Este espaço está pronto e equipado com todos os materiais para prestar todos os esclarecimentos a indivíduos e entidades que procuram obter informações sobre as mais diversas oportunidades existentes para fins de mobilidade, formação, emprego e ensino com financiamento comunitário. O Fundão passa assim a integrar uma rede de 1.000 balcões em mais de 35 países europeus e parceiros da Europa.