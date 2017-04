12-04-2017 13:38

GNR inicia "Operação Páscoa" esta sexta-feira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar, a partir de sexta-feira e até domingo, o patrulhamento e a fiscalização rodoviária na sua área de jurisdição no âmbito da “Operação Páscoa 2017”. Durante a “Operação Páscoa”, além das ações de prevenção e apoio aos condutores, os militares vão estar mais atentos à condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, falta de habilitação legal para o exercício da condução e excesso de velocidade. Os militares vão estar ainda atentos ao uso indevido do telemóvel, a incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças e ao não cumprimento das regras de trânsito (não circulação na via mais a direita, distância de segurança e cedência de passagem, manobras de ultrapassagem, mudança de direção e inversão do sentido de marcha). Na “Operação Páscoa 2016”, a GNR registou 804 acidentes, que causaram três mortos, 22 feridos graves e 256 feridos ligeiros.