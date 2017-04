11-04-2017 16:12

Fornos de Algodres leva ilustração juvenil a concurso

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres está a promover o concurso de ilustração juvenil, no qual podem participar todos os alunos do terceiro ciclo da Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres. A iniciativa visa sensibilizar a comunidade estudantil para as artes plásticas, estimulando e promovendo a criatividade e o gosto pela ilustração. As inscrições já estão abertas, decorrendo até dia 31 de maio, e os três melhores trabalhos receberão um prémio monetário. Criar e consolidar hábitos de leitura nos jovens, valorizar a criatividade e originalidade e incentivar o desenvolvimento de competências relacionadas com a prática de expressão artística são os principais objetivos desta iniciativa. O regulamento pode ser consultado na página oficial do município de Fornos de Algodres.