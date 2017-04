11-04-2017 13:35

ULS investiga circunstâncias da morte de homem de 90 anos

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda está a investigar as circunstâncias da morte de um homem, de 90 anos, internado no serviço de Medicina do hospital distrital. O utente, residente na localidade de Monte Novo, no concelho da Guarda, deu entrada na instituição de saúde há cerca de três semanas, com insuficiência cardíaca, e morreu ontem de manhã. Até ao momento a causa da morte ainda não foi especificada, mas, de acordo com imagens e informação divulgadas pelo JN, o utente apresentava hematomas no lado direito do corpo, nomeadamente perna e braço. Em nota de esclarecimento, a ULS explica que o paciente «era possuidor de comorbilidades graves, de prognóstico muito reservado desde o início», tendo sido «prestado um atendimento cuidado» e realizados «todos os elementos complementares de diagnóstico necessários ao caso, mas que, infelizmente, dada a idade e gravidade da situação, não foi possível reverter». A ULS acrescenta ainda que, durante o internamento, «foram dadas todas as informações aos familiares, tendo sempre sido explicada a gravidade da situação».