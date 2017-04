11-04-2017 12:20

Concurso de escrita à mão com inscrições abertas

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres está a promover o concurso de escrita à mão "Um conto por Terras de Algodres". A iniciativa consiste na escrita individual de um texto criativo que envolva as temáticas ligadas à cultura local e/ou ao património cultural do concelho. As inscrições já estão abertas, decorrendo até dia 31 de maio, e os principais destinatários são todos os alunos do 1º e 2º ciclo do Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres. Fomentar hábitos de leitura e de escrita na comunidade escolar e desenvolver a capacidade de expressão e comunicação são dois dos quatros objetivos do concurso. Os três autores dos trabalhos vencedores receberão um prémio monetário (100, 50 e 25 euros). O regulamento pode ser consultado na página oficial do município de Fornos de Algodres.