10-04-2017 16:38

«Cor, Luz e Atmosfera» em exposição no Teatro Municipal da Covilhã

A Câmara Municipal da Covilhã inaugurou, no sábado, a exposição «Cor, Luz e Atmosfera», de Joaquim Cruz. Trata-se de uma mostra de aguarelas que retratam o quotidiano urbano do Grande Porto. O ato de abertura contou com a presença do vereador da cultura, Jorge Torrão, e a animação de uma “aguarela viva” realizada pela fadista Ana Saraiva, acompanhada à viola por Tiago Santos e um grupo de figurantes. A mostra está instalada no átrio do Teatro Municipal, até dia 20 de maio, e foi organizada e coordenada pela Rede de Museus Municipais da autarquia covilhanense.