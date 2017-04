10-04-2017 15:39

TMG recebe concerto sinfónico

Amanhã, a partir das 21h30, o grande auditório do Teatro Municipal da Guarda acolhe o concerto final do estágio de Orquestra Sinfónica constituída por alunos da EPABI e dos Conservatórios de Música da Covilhã, Castelo Branco e Guarda. O concerto estará sob a orientação do Maestro José Eduardo Gomes, tendo como solista no violino o albicastrense João Mendes. Estes jovens alunos apresentam um programa constituído por uma das mais emblemáticas sinfonias do repertório orquestral, a “Sinfonia Novo Mundo” de Antonin Dvorak. Para além da obra de Dvorak, será também interpretada música portuguesa Abertura Sinfónica n.º 3, de Joly Braga Santos, e a obra “Poème” para violino solo de Ernest Chausson”. A entrada no evento é livre.