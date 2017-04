10-04-2017 14:57

Call Center da Segurança Social pode reabrir em Castelo Branco

Encerrado desde 2012, o call center do Instituto da Segurança Social, em Castelo Branco, pode vir a reabrir ainda este ano. De acordo com a TSF, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, lançou hoje o concurso público para entregar a privados a gestão do call center, que será responsável pela primeira linha de atendimento.

A empresa que ganhar este concurso vai ser responsável por criar um mecanismo de atendimento automático, para as respostas mais diretas e imediatas, e assegurar a triagem dos restantes contactos, sejam eles telefónicos ou por correio eletrónico.

Rui Fiolhais, presidente do Instituto da Segurança Social, explicou na Manhã TSF, que será possível duplicar a capacidade de atendimento até às 12 mil pessoas por dia, e aliviar os centros distritais. Fonte do governo adiantou ainda que serão criados 150 postos de trabalho, e o caderno de encargos estabelece que pelo menos 90% sejam contratados sem termo.

O presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco acredita no reforço de um cluster económico do distrito, nesta área e compromete-se a ceder instalações para o funcionamento da empresa vencedora do concurso.