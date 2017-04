09-04-2017 20:42

Jornada de surpresas no Distrital da IIª Divisão

A 16ª jornada do Distrital da IIª Divisão foi cheia de surpresas, desde logo a derrota por 1-0 do líder e já promovido Vila Franca das Naves em Celorico da Beira.

Com esta vitória, o Celoricense reassumiu o segundo lugar da geral e continua na corrida pelo acesso à Iª Divisão. Quem sofreu um percalço foi o Guarda Unida, que perdeu 3-2 em Casal de Cinza, enquanto o Paços da Serra venceu 5-3 o Pala e entrou também em liça.

Já a ADC Castelos (Pinhel) obteve a sua primeira vitória da época ao derrotar em casa o Freixo de Numão por 2-0, numa jornada em que folgou o Foz Côa.