09-04-2017 18:39

Fornos vence Sabugal e assume liderança do Distrital da Guarda

O Fornos de Algodres foi hoje vencer, de forma contundente, ao campo do Sp. Sabugal por 3-0 e regressou à liderança do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda.

Está assim relançado o campeonato a três jornadas do fim, uma vez que os raianos estão a dois pontos do primeiro, que conta 48 pontos, e qualquer percalço pode ser comprometedor para as duas equipas. Esta tarde realce também para o Sp. Mêda, que foi vencer fora, no terreno de um adversário direto. A “vítima” foi o Aguiar da Beira, que perdeu por 2-0. Com este resultado, os medenses ocupam a terceira posição e igualaram os aguiarenses com 42 pontos na classificação.

Nos restantes jogos, o Figueirense empatou em casa (1-1) com o São Romão e o Trancoso recebeu e derrotou o Estrela Almeida por 2-0. Já o Manteigas venceu no seu reduto o Soito por 2-0 e o Vila Cortês do Mondego derrotou o Vilanovenses por 3-2. Nesta jornada folgou o “lanterna vermelha” Vilar Formoso.