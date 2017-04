09-04-2017 17:24

"Paixão de Jesus" encenada esta noite na Guarda

A encenação da “Paixão de Jesus, segundo São Mateus”, esta noite (21 horas) na Guarda, é o ponto alto das iniciativas agendadas para a quadra pascal na cidade e em Pousade até dia 15.

A atividade vai envolver cerca de 250 atores amadores, naturais das paróquias do Arciprestado da Guarda, que estarão trajados à época. A “Paixão” será evocada num percurso ao ar livre entre a Sé Catedral e a Torre de Menagem.

O cartaz da Semana Santa, que acontece pela primeira vez, inclui ainda, em Pousade, a representação da Última Ceia de Cristo (dia 13), um concerto de Cantos de Quaresma (dia 14) e uma exposição de tributo ao teatro religioso, que em tempos notabilizou aquela aldeia do concelho (dia 15).

Estas iniciativas resultam de uma parceria entre a autarquia e diversas instituições e associações do concelho.